16 Şubat 2022, Çarşamba
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Batman’da 560 adet tarihi eser ele geçirildi

TARİH AA
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Batman’da 560 adet tarihi eser ele geçirildi

Batman’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 kişinin evinde 560 adet tarihi eser ele geçirildi.

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