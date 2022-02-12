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Bandırma'da yüz adet tarihi sikke ele geçirildi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Bandırma’da yüz adet tarihi sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 100 adet tarihi Sikke ele geçirilirken olayla ilgili bir kişinin yakalandığı açıklandı.

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