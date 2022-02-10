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Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor

TARİH AA
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Düzce’deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor

Düzce'de tarihi Konuralp bölgesinde bulunan, Roma ve Osmanlı döneminde bölgenin ticaret yükünü çektiği düşünülen Roma köprüsünün gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

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