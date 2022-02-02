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Adıyaman’da tarihi eser operasyonu! Siyah renkli poşet ele verdi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Adıyaman’da tarihi eser operasyonu! Siyah renkli poşet ele verdi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Akpınar Köyü'nde ikamet eden M.K. isimli şahıs hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam ediyor.

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