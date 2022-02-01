01 Şubat 2022, Salı
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Kars’ta 3 bin yıllık eserler müzede sergileniyor

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Kars’ta 3 bin yıllık eserler müzede sergileniyor

Ağrı’da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen Urartular dönemine ait 3 bin yıllık tarihi eserler Kars müzesinde yerini aldı. Kars Müze Müdürlüğü’nde ilk kez ziyaretçilerle buluşan tarihi eserler görenleri büyülüyor.

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