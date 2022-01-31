Sular çekilince tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi

Kaleye 20 yıl kadar önce de yürüyerek gittiğini ifade eden Mehmet Zülfü Yolga, "Suyun indiği zaman, eksildiği zaman yürüyerek gelinebiliyor. Eskiden zaten buranın karayolları bağlantısı vardı. 1974'den sonra baraj nedeniyle o ortadan kalktı. Onun getirdiği büyük bir ulaşım sorunu var. Feribotlarda yazın dışarıdan binlerce, yüz binlerce insan geliyor. Şu anda nüfus 90 binin altında. Bir buçuk milyon Tuncelili de dünyanın çeşitli yerlerinde yaşıyor. Bunlar yazları geliyor. Büyük kuyruklar oluşuyor. Saatlerce beklediğimiz geçiş kuyrukları oluyor. Öyle bir problemden de bahsetmek lazım. Bu suyun getirdiği öyle bir zorluk da var. Enerji olarak belki ülkeye faydası var bize de yolumuzu, suyumuzu alan bir yüzü var" şeklinde konuştu.