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Diyarbakır'da Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke ele geçirildi

TARİH AA
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Diyarbakır’da Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 102 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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