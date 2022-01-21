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Karaman’da tarihi eser operasyonu

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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Karaman’da tarihi eser operasyonu

Karaman'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 736 obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, H.P, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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