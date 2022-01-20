İzmir’de tarihi eser niteliğinde 744 obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 3 ev ile 2 iş yerine düzenlenen eş zamanlı baskında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 459 sikke ile yüzük, mühür ve ok ucu gibi küçük boyutlu 285 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN