20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri İzmir'de tarihi eser niteliğinde 744 obje ele geçirildi

İzmir'de tarihi eser niteliğinde 744 obje ele geçirildi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
İzmir’de tarihi eser niteliğinde 744 obje ele geçirildi

İzmir'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 744 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA