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Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu

TARİH AA
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Kayseri’de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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