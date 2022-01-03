EÜ Etnografya Müzesi’nde 3 bine yakın önemli eser sergileniyor





"ÇOCUKLARA SANATI VE SANATÇIYI ANLATMAK İSTİYORUZ"

EÜ Etnografya Müzesi ailesi olarak, çocukları çok önemsediklerini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Maktal Canko, şöyle devam etti:

"Çocuklara sanat tarihini anlatmanın, onlara farklı bakış açıları kazandırarak ufuklarını açtığına inanıyoruz. Bu nedenle Bornova İlçe Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 'Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi' kapsamında Kadın Sorunları Uygulama Araştırma Merkezi tarafından yapılan proje ile okullarda sanat tarihini ve kadın sanatçıları anlatmayı planlıyoruz. Etnografya Müzesinde ise, 'Yöresel Kültür Atölyeleri Projesi', ilk olarak anlaştığımız Agâh Efendi İlkokulu öğrencileriyle birlikte hayat bulacak. Çocuklarımız müzemize geldiğinde, 'Etnografya nedir?', 'Etnografik malzeme nedir?' gibi soruları daha kolay cevaplayabilmeleri için ürettiğimiz projeden destek alacağız. Bu proje kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencileri haftada bir, 25 kişilik gruplar halinde müzemizi ziyaret edecek. Ziyaret esnasında öğrencilerimize birçok yörenin kültürünü tanıtacağız. Tanıtımın ardından, öğrencilerimiz kolaj çalışmasıyla yöresel kıyafet tasarımı yapacak. Bu çalışma pratiklerinin çıktılarını sergilemek çocuklarımızı mutlu ederken, bizleri de gururlandıracak."

"YÖRESEL BEBEK ATÖLYELERİ" EĞİTİMİ

Yeni eğitim ve öğretim döneminde oldukça aktif faaliyetler yürütecek olan EÜ Etnografya Müzesi, EÜ Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) ile işbirliği yaparak, "Yöresel Bebek Atölyeleri" eğitimi de verecek. Eğitim benzerlerinden farklı olarak, 16 saatlik sertifikalı bir program sunacak. EÜ Etnografya Müzesi, salı ve cumartesi günleri saat 09:00 ve 17:00 arasında sanatseverleri ağırlamayı bekliyor.