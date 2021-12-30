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Diyarbakır’da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Diyarbakır’da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır’da 2 milyon dolar karşılığında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tableti satmaya çalışan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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