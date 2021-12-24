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Ordu'da yol genişletme kazısı sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulundu

TARİH AA
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Ordu’da yol genişletme kazısı sırasında ortaya çıkan mezarda tarihi eserler bulundu

Ordu'da yol genişletme kazısı sırasında ortaya çıkan mezarlarda tarihi eserler bulundu. Kazısı sırasında bulunan eserler, Ordu Müze Müdürlüğünde koruma altına alındı.

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