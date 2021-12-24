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Kerkük’teki Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar yenilendi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Kerkük’teki Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar yenilendi

Irak’ın Kerkük şehrinde yer alan Osmanlı subayları ve devlet görevlilerine ait mezarlar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi.

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