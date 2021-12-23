Balıkesir’de altından yol geçen tarihî cami ilgi odağı oldu

Tarihi camide görev yapmaktan mutlu olduğunu anlatan müezzin Mehmet Çetinkaya, "Bir yıldan beri burada görev yapıyorum. Burada görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Camimiz tarihî bir mabet. Dışardan gelen misafirlerin ilgisini çekiyor. Altından yol geçiyor. Kalabalık bir cemaatimiz var. Cemaatimiz her vakitte ortalama 30'dan aşağı düşmüyor" dedi.