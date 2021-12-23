Balıkesir’de altından yol geçen tarihî cami ilgi odağı oldu
Burhaniye ilçesindeki 278 yıllık cami, ilginç mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Namaz için Hanay Camii'ne geldiğini anlatan Kadir Dağlı, ”Burada namaz kılmaktan huzur duyuyorum. Cemaatimiz çok. Burhaniye’nin en eski camisi. Camimizi çok seviyorum” dedi.
Hanay Camii, 1743'de Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılırken, iki katlı caminin altından yol geçiyor. Yolun iki yanında ise iş yerleri bulunuyor. İlginç mimarisiyle dikkat çeken camide 278 yıldır kesintisiz ibadet yapılıyor.
Çarşı içindeki cami, çok sayıdaki vatandaşın tercihi olurken, yerli yabancı herkesin ilgisini çekiyor.
Tarihi camide görev yapmaktan mutlu olduğunu anlatan müezzin Mehmet Çetinkaya, "Bir yıldan beri burada görev yapıyorum. Burada görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Camimiz tarihî bir mabet. Dışardan gelen misafirlerin ilgisini çekiyor. Altından yol geçiyor. Kalabalık bir cemaatimiz var. Cemaatimiz her vakitte ortalama 30'dan aşağı düşmüyor" dedi.
Namaz için Hanay Camii'ne geldiğini anlatan Kadir Dağlı, "Burada namaz kılmaktan huzur duyuyorum. Cemaatimiz çok. Burhaniye'nin en eski camisi. Camimizi çok seviyorum" dedi.
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