16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

TARİH A Haber
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir heykel 5 sikke, 3 ok ucu ve 3 objeyle el dedektörü ve keser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kızkapanlı-Gözlügöl mahalleri yol ayrımında şüpheli 3 aracı durdurdu.

Araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel, İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 5 sikke, 3 ok ucu ve 3 objeyle el dedektörü ve keser ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA