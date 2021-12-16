Turistik Doğu Ekspresi’nin Kars yolculuğu sürüyor

Doğal kaynak suyunun çıktığı yer olan Kadı Gölü ile yöre halkı tarafından 130 yılda tamamlanan Kemaliyeliler Taş Yolu'nda yürüyüş yapan yolcular, davul- zurna eşliğinde İliç istasyonuna uğurlandı. Yolcuların binmesiyle tren, Fırat Nehri'nin güzellikleri arasında yola çıktı.

YOLCULAR DUYGULARINI ANLATTI

Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a giden yolcular duygularını anlattı. Tülay Aksu (61) pandemi dolayısıyla 2 yıldır hiçbir yere çıkmadıklarını belirterek, '"Çok da bunalmıştık. Kars'a giden bu tren gezisi bizim için iyi oldu. Tren yolculuğunu zaten ben çok seviyorum; bir de ayrıca bu trenin yataklı olması gerçekten çok iyi oldu. Çok beğendik. Erzincan'da durduğumuz yerde barajın üzerinde tekne gezisi yaptık" dedi. Gürsel Kuleli (65) de "Burada olduğum için çok mutluyum. Gezmeyi seviyorum. Kars'a gitmiştim daha önce fakat özellikle trenle gitmeyi çok istiyordum. Onun için seve seve katıldık. Şimdi Kars'ta kar göreceğiz. Kars'a trenle gidiş çok daha güzel. Ben bu trene hiç binmemiştim. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.