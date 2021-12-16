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195 milyon senelik mermerde ‘Bismillah’ yazısı dikkat çekti

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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195 milyon senelik mermerde ‘Bismillah’ yazısı dikkat çekti

Antalya'da bir mermer ocağında bulunan mermer plakanın üzerinde ‘Bismillah’ yazısı bulundu. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne yollanan mermerin içeriğinde,195 milyon senelik kalıntı ile karşılaşılırken, taşın ‘doğal’ oluşum olduğunun altı çizildi.

Antalya Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde yer alan Antalya Mermer Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin mermer işletme sahasında olağanüstü bir keşif yapıldı.

TOZUN ALINMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin dikkatini çekti. Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça ''Bismillah'' yazısıyla aynı olduğu görüldü.

İNCELENECEK

Bir işçinin görüntüleri kaydetmesinin ardından, mermer plaka incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Burada bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakanın analiz sonuçlarında ilginç bir keşif gerçekleşti.

Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde, "Jurassic" dinozorlar dönemde 195 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi. Adını Avrupa Alplerindeki Jura dağlarından alan kalıntıların, plakanın bazı kesimlerinde yoğunlaşma gösterdiği de kaydedildi.

TAMAMEN 'DOĞAL' VURGUSU

Raporda, plaka üzerinde yer alan ve Arapça "Bismillah" yazılı figürlerin tamamen "doğal" oluşumlu olduğuna vurgu yapıldı. Yazıların, kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke'nin verdiği bilimsel raporda ise mermer üzerindeki arapça figürlerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve "Allah'ın adıyla anlamındaki 'Bismillah' ayetiyle aynı karakter olduğu ifade edildi.

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