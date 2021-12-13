Antalya’da 705 parça tarihi eser ele geçirildi

Operasyonda, 683 adet sikke, 11 adet heykel, 7 adet takı, 2 adet mühür, 1 adet kitabe ve 1 adet çan olmak üzere toplam 705 parça tarihi eser ele geçirildi. Olay ile ilgili 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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