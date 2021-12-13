Antalya'da 705 parça tarihi eser ele geçirildi
TARİH AA
Döşemealtı ilçesinde 7 şahsın ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını öğrenen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda 705 parça tarihi eser ele geçirildi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 7 şahsın ellerindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda 705 parça tarihi eser ele geçirilirken şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
Jandarma ekipleri, 12 Aralık Pazar günü O.Y.,H.K.,R.T., M.K.,K.K.,İ.K. ve F.K. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığının ihbarını aldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Döşemealtı İstihbarat Kısım Amirliği ve Organize Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bahse konu adrese operasyon düzenledi.
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