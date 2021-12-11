Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
TARİH İHA
Elazığ'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan şüpheli bir araçta tarihi eserler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında merkez Pirinçci köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 25 santimetre uzunluğunda 5 santimetre genişliğinde Meryem Ana heykeli, şüphelilerin üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 2 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.