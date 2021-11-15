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Niğde'de düzenlenen izinsiz kazı operasyonunda 17 tarihi obje ele geçirildi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Niğde’de düzenlenen izinsiz kazı operasyonunda 17 tarihi obje ele geçirildi

Niğde’de polis ekipleri gelen ihbar üzerine düzenlediği operasyonda metruk binada izinsiz kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda 17 tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenice Mahallesi'nde metruk bir binada izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kullandığı aletlere el koyan ekipler, 17 tarihi objeyi Niğde Müzesine teslim etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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