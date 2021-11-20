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Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2021
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Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli ebatlarda 13 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan S.B., Z.B. ve H.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde tarihi eser bulunduğu saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 13 parça çeşitli ebatlarda üzerlerinde yazı ve figürler bulunan tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen madeni para, heykel, tarak ve 3 bin 343 gram madeni külçe, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.B., Z.B. ve H.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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