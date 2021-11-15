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Eskişehir'de durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi

TARİH AA
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Eskişehir’de durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen N.D, İ.G, Ö.G. ile İ.İ'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Bursa kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 2 heykel, 4 ok ucu, 4 yüzük, bilezik, 5 iğne, cımbız, 23 sikke, 3,3 gram değerli taş kırıntısı, 28 değerli taş, 3 parçadan oluşan gümüş kemer, hassas terazi, 14 metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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