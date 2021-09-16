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Evde kaçak kazı yaparken yakalandılar; 13 metre derine inmişler

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Giriş Tarihi: 16.09.2021
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Evde kaçak kazı yaparken yakalandılar; 13 metre derine inmişler

Niğde'de polis, evde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yaklaşık 13 metrelik çukur kazdıkları görüldü. Malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Kumluca Mahallesi'ndeki tarihi evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese baskın yapan ekipler Ş.G., O.Y., H.C.T. ve S.K.'yi evin içinde kaçak kazı yaparken yakaladı. Yaklaşık 13 metrelik çukur kazan şüphelilere ait hilti, matkap, jeneratör, dağcı emniyet kemeri, gaz maskesi, seyyar kablo, halat ve çeşitli boyutlarda kazma, kürek, balyoz ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

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