Antalya’da 5 bin yıllık seramik parçaları, Myra’nın tarihini 2 bin yıl geriye götürdü

Prof. Dr. Nevzat Çevik, kazılarda buldukları objelere dokunarak, geçmişle buluştuklarını belirterek, "Bulduğumuz seramik parçaları bizi 5 bin yıl öncesine götürdü. Bu seramik parçalar, bu kazı döneminin en önemli keşfi oldu. Çömleği yapan ustanın sol işaret parmağı ve orta parmağının izleri, parmaklarımızla örtüştü. Yannis Ritsos'un şiirindeki gibi; Onları bulamadık, eşyalarını bulduk/ Parmak izlerimiz değdi birbirine. Bu seramik parçaları, Sahil Likya'nın ve onun merkezindeki Myra'nın metrepolis Myra'nın en erken evresine bizi ulaştırmış oldu. Arkeolojide objelerin değeri, taşıdıkları bilgi kadardır. Bu kez 5-10 seramik parçası, Myra tarihine ve arkeoloji dünyasına ışık oldu" diye konuştu.