İzmir’de 750 bin dolara yurt dışına lahit satmak isteyen 8 kişi yakalandı

Selçuk Müze Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede eserin Milattan Sonra 3. yüzyıl Roma Dönemi'ne ait Nadir Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan ve Antik Dönem ölü gömme adetlerini ortaya koyan kül kutusu (Ostotek) olduğu tespit edildi.