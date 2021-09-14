Yozgat’ta 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu

'YAKIN DOĞUNUN EN ESKİ MOZAİĞİ'

Kazı Başkanı Anacleto D'agostino, "Bizim bulduğumuz mozaik dünyanın en eski mozaiği. Bu mozaik Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan'daki mozaiği biliyoruz; ama muhtemelen bu mozaik onlardan daha eski. Şu anda araştırma aşamasındayız. İlk düşüncemiz yakın doğunun en eski mozaiği olduğu şekilde. Benzer örnek olarak düşünülen Kuzey Mezopotamya'daki Asur mozaikleri 9'uncu ve 7'inci yüzyıllara tarihlendiriliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Hitit dönemine ait bu mozaikler Asur dönemine ait mozaiklerden çok daha eski döneme ait. Mozaiğin boyutu 7 metreye 3 metre. Yaklaşık 3 bin 147 taş kullanılmış. Mozaik çeşitli çok farklı renklere sahip çakıl taşlarından yapılmış. Çeşitli dekoratif özelliklere sahip. Şu anda ki düşüncemiz bu alanda gördüğünüz tapınakla bağlantılı olduğu şeklinde" dedi.