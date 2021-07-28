Muğla'da evin bahçesinde tarihi sütun ele geçirildi
Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'nde bir evin bahçesinde tarihi değer taşıyan mimari sütun bulundu. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozarmut Mahallesinde ikamet eden S.Ç. isimli şahsın evinde mimari sütun parçası olduğu bilgisinin alınması üzerine ev ve eklentilerinde yapılan aramada; evin bahçesinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen mimari sütun parçası ele geçirildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.