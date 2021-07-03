Ankara'da jandarmadan 'tarihi eser' operasyonu
Ankara'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 16 sikke, metal at heykeli, yüzük ve metal obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, M.K. ve M.K'nin ellerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, 2 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 16 sikke, birer metal at heykeli ile yüzük ve 2 obje olmak üzere toplam bin 20 tarihi eseri ele geçirildi. Eserler, Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konulurken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.
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