Tarihi Bayburt Kalesi ile Saat Kulesi bütünleşiyor

Yıkım işlemlerini yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, konu ile ilgili verdiği bilgide, "Yıllardan beri tarihi bir eserin önünü kapatan iki binanın üst katlarını ortadan kaldırmak amacıyla Bayburt Belediyesi olarak kamulaştırdık. İhalesini yaptıktan sonra hemen işe koyulduk ve şuanda kesme işlemleri güvenlik önlemleri altında titiz bir şekilde devam ediyor.