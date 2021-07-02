Tarihi Bayburt Kalesi ile Saat Kulesi bütünleşiyor
Tarihi Bayburt Kalesi’nin görüntüsünü kesen 2 binanın üst katlarını kamulaştırarak yıkım çalışmaları başlatıldı. İlk olarak 5 katlı işyerinden başlatılan yıkım çalışmaları, güvenlik önlemleri alınarak titiz bir şekilde devam ediyor.
Bayburt'ta, Saat Kule Meydanı'nda yıllar önce yapılarak tarihi Bayburt Kalesi'nin görüntüsünü kesmesi ve şehir merkezinde oluşturduğu olumsuz görüntüden dolayı eleştiri konusu olan 5 katlı iş yerinin iki katı ile 4 katlı işyerinin bir katı Bayburt Belediyesi tarafından kamulaştırıldı.
Alınan yıkım kararının ardından belediye çalışanları yıkım işlemlerini başlattı. İlk olarak 5 katlı işyerinden başlatılan yıkım çalışmaları, güvenlik önlemleri alınarak titiz bir şekilde devam ediyor.
Yıkım işlemlerini yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, konu ile ilgili verdiği bilgide, "Yıllardan beri tarihi bir eserin önünü kapatan iki binanın üst katlarını ortadan kaldırmak amacıyla Bayburt Belediyesi olarak kamulaştırdık. İhalesini yaptıktan sonra hemen işe koyulduk ve şuanda kesme işlemleri güvenlik önlemleri altında titiz bir şekilde devam ediyor.
Yıkım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla burada Saat Kulesi ve tarihi Bayburt Kalesi'nin bütünleştiği bir görüntü oluşacak. Saat Kule Meydanı'ndan tarihi mirasımız olan Bayburt Kalesi'ni rahatlıkla izleme fırsatı olurken çekilen fotoğraflarda Bayburt Kalesi ve Bayburt Kulesi'nin bütünleştiğini göreceğiz." diye konuştu.
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