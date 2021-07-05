Amasya’da 600 yıllık gizemli türbe restore ediliyor
Amasya’da yaklaşık 600 yıl önce inşa edildiği değerlendirilen türbe restore ediliyor. Baruthane olarak da kullanıldığı düşünülen türbenin temelindeki toprak kısımda kazı yapıldı. Bir kitabeye rastlanmadığı için gizemini koruyan türbenin zemininde de mezar bulunmadı.
'Anonim türbe' olarak adlandırılan yapıda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi alan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Üçler Mezarlığı'nın parçası olan 15. yüzyıldan kaldığı değerlendirilen bu yapıda restorasyon çalışmalarına başladık. Kasım ayında tamamlamayı planladığımız restorasyonun sonunda bir değeri ortaya çıkararak kültür turizmine kazandıracağız" dedi.
Yeniyol Caddesi'ndeki tarihi yapının eski askerlik şubesinin bulunduğu alanda olduğu için barut deposu gibi farklı amaçlarla da kullanıldığının düşünüldüğüne değinen Vali Masatlı, Osmanlı, Selçuklu ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan kentteki tarihi yapıların gelecek kuşaklara aktarılması için çok sayıda projenin sürdüğünü söyledi.
Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla yapılan ciddi mücadele ve aşılama faaliyetleriyle vaka sayılarının önemle oranda azaldığını dile getiren Masatlı, aşılamada Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunduklarını vurgulayarak yerli, yabancı turistleri tarihi kente davet etti.
İncelemede Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de yer aldı.
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