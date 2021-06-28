Üsküdar’daki “Tarihi Harem İskelesi Ayazması” turizme kazandırılmayı bekliyor

GEÇMİŞİ BİN YILA DAYANIYOR

Araştırmacı Berk Erkent konuşmasının devamında, "İstanbul'da farklı kültürlerin, farklı dinlerin bir arada yaşadığı homojen yapısına en verilecek örnekler arasında yer alıyor bu tarihi ayazma, sadece Hristiyanlar değil Müslümanlar da göz hastalıklarına şifa bulmak için bu ayazmayı ziyaret ederlermiş. Geçmişinin 600 ile 1000 yıla dayandığı bu ayazmanın hala suyunun akıyor olması şaşırtıcı, bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Su alınarak incelenebilir, bakımı yapılarak, aslına uygun bir şekilde turizme kazandırılabilir. Tanıtımı yapılarak ne olduğunu anlatan bir yazı tabela konulabilir. Eski günlerine dönmesi için bir kır kahvehanesine dönüştürülebilir" diye konuştu.