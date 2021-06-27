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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Göbeklitepe" açıklaması: 11 tane daha...

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Artık 12 tepe diyeceğiz." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Göbeklitepe açıklaması: 11 tane daha...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Artık 12 tepe diyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Ersoy, Göbeklitepe yakınlarındaki keşifler hakkında, "Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

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