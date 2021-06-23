Düzce'de bulunan Konur Alp Gazi'nin türbesi restore ediliyor

Milattan önce 3. yüzyıla uzanan tarihi ile büyük bir öneme sahip olan Konuralp Antik Kenti'nde bir yandan kazı çalışmaları ilerlerken bir yandan da Konuralp Gazi türbesinin restorasyon çalışmaları sürüyor. Cam korkulukları takılan türbenin, cam doğramaları hazırlanırken ayrıca kapılarının yapım işlemi de sürüyor. Türbenin kubbesi kurşunla kaplanıp 'alem' takılacak, ayrıca sandukaların oturduğu kaideler ise mermer ile kaplanacak.