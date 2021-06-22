Elazığ'ın Harput Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı
Elazığ'ın milattan önce 8'inci yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen, Abbasiler, Urartular, Huriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde bu yılki kazı çalışmaları, fotoğraf sergisiyle açıldı.
Milattan önce 8'inci yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen, Abbasiler, Urartular, Huriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi Harput Kalesi'nde, '2021 yılı kazı sezonu ve Harput Kalesi kazı çalışmaları' fotoğraf sergisi açıldı.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Kara ve davetliler katıldığı programda kalede kazmaların vurulmasıyla, 2021 yılının kazı sezonu resmi olarak başlatıldı.
'PANDEMİYE RAĞMEN ÇALIŞMA DEVAM ETTİ'
Vali Erkaya Yırık, Harput İçkale kazılarının, 7 yıldır devam ettiğini belirterek, "Son 2 yıldır pandemiye rağmen, aksamış da olsa çalışmalar devam etti. Bugün itibarıyla inşallah Prof. Dr. İsmail Aytaç hocamızın başkanlığında, mesai arkadaşlarıyla, çalışma ekibi ile 2021 yılı çalışmaları devam edecek. Kazılar, valiliğimizin desteğiyle, Fırat Üniversitemizin katkılarıyla, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük destekleri ile hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah hocamızın çalışma şekilleriyle, burada önemli şekilde yaşanmış, tarih olmuş mekanların tekrar o haliyle çıkartılması ve ziyaretçilere sunulması, en büyük amacımız" dedi.
'AMACIMIZ TURİZM VE EKONOMİYE KAZANDIRMAK'
Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ise Harput'ta yerleşimin milattan önce 4 bin yıllarında başladığının kesinleştiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Harput'un bu kültür varlıklarını gündemde tutarak, UNESCO yedek listesine 2018'de girilmiştir. STK'lar, Elazığ Belediyesi, Valiliğimiz, üniversitemiz iş birliğiyle ve bütün kurumların desteğiyle, dosyanın hazırlanıp 1 yılda kabul edilmesi, kolay başarılacak iş değildi. Fakat iş birliği olunca, böyle sonuca gelindi.
Şimdiki amacımız, gelinen noktada bu projeleri gerçekleştirip, turizme ve ekonomiye kazandırmak olacaktır. Özellikle UNESCO'nun asil listesine girmek için, çabalar kesintisiz olarak sürdürülmek durumundadır. Hedeflediğimiz noktanın büyük kısmına gelmiş durumdayız. İnşallah saydığımız kurumlarımızın iradesiyle, Elazığ'daki bu uygulamalara geçme aşamasında, bu sene hız kazanmış olacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram tatili 15 Temmuz ile birleştirilecek mi? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 ve 11 gün beklentisi...
- 26-27 Haziran YKS sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 YKS TYT AYT ne zaman yapılacak? Üniversite sınav tarihi...
- KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar
- Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?
- Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?
- Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem! 22 Haziran AFAD son depremler
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
- Müzik yasağı genelgesi son dakika: Gece 12'den sonra müzik sınırlaması var mı? Mekanlarda canlı müzik yasak mı?
- Google sürekli olarak duruyor hatası son dakika! Android çöktü mü? Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor?
- BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...
- Son fırsat! KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?