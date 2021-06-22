Elazığ'ın Harput Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

'PANDEMİYE RAĞMEN ÇALIŞMA DEVAM ETTİ'

Vali Erkaya Yırık, Harput İçkale kazılarının, 7 yıldır devam ettiğini belirterek, "Son 2 yıldır pandemiye rağmen, aksamış da olsa çalışmalar devam etti. Bugün itibarıyla inşallah Prof. Dr. İsmail Aytaç hocamızın başkanlığında, mesai arkadaşlarıyla, çalışma ekibi ile 2021 yılı çalışmaları devam edecek. Kazılar, valiliğimizin desteğiyle, Fırat Üniversitemizin katkılarıyla, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük destekleri ile hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah hocamızın çalışma şekilleriyle, burada önemli şekilde yaşanmış, tarih olmuş mekanların tekrar o haliyle çıkartılması ve ziyaretçilere sunulması, en büyük amacımız" dedi.