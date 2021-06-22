Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı

Kendisine verilen bilgilere göre alanın Tunceli tarihi ve arkeolojisine güç ve kudret katacağına işaret eden Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bize ilimize tabi alan, turizme doğru taşıyan Kültür ve Turizm Bakanımıza, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Tunceli tarih, turizm, spor ve tabi alanlardaki güzellikleriyle geleceğe doğru koşmaya, yürümeye devam edecek. Tarihimizi güçlendirecek eserlerle karşılaşmayı umuyoruz" diye konuştu.