Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı
Tunceli’de kent müzesi kurulmasının ardından ilk resmi kazı çalışması da başlatıldı. Resmi kazı çalışmasına Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı.
Pertek İlçesi'ne bağlı Tozkoparan Höyüğü'nde geçtiğimiz yıllarda yapılan arazi çalışmalarda höyük tarihinin 6 bin yıl öncesine kadar gittiği tespit edilince bölge, 2019 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Kentte müzenin de açılmasıyla birlikte höyükte kurtarma kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarına arkeolog ve akademisyenlerin yanı sıra Vali Mehmet Ali Özkan da katıldı.
Burada açıklama yapan Vali Özkan, "Tunceli ilimizde başlangıç itibariyle tarihi camilerimiz, Pertek kalemiz, inanç merkezlerimiz, ocaklarımız hepsinden önemlisi ve özelliklisi Tunceli müzemiz var. Bunun yanı sıra doğal sit alanlarındaki tarih ve turizme yönelik düzenlemelerimiz yine Çemişgezek'te Urartu Mağaralarına dönük çalışmalarımız şeklinde devam eden tarih yolculuğumuz bugün de Pertek Tozkoparan'da höyüğümüzün kazısıyla devam ediyor" dedi.
Kendisine verilen bilgilere göre alanın Tunceli tarihi ve arkeolojisine güç ve kudret katacağına işaret eden Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bize ilimize tabi alan, turizme doğru taşıyan Kültür ve Turizm Bakanımıza, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Tunceli tarih, turizm, spor ve tabi alanlardaki güzellikleriyle geleceğe doğru koşmaya, yürümeye devam edecek. Tarihimizi güçlendirecek eserlerle karşılaşmayı umuyoruz" diye konuştu.
Vali Özkan'ın açıklamasının ardından arkeolog ve akademisyenler alan hakkında bilgilendirmelerde bulundu, sembolik ilk kazı çalışması da gerçekleştirildi.
Tunceli Müzesi Başkanlığında yürütülecek Arkeolojik Kurtarma Kazısına Düzce, Munzur, Dicle ve Erzurum Üniversitelerinden akademisyenlerin de bilimsel danışmanlık yapacağı kaydedildi.
Öte yandan kazıya, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Tunceli Valiliği ve yerelde birçok kurumun da lojistik destek sağlayacağı aktarıldı.
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