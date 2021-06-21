Tarihi eser kaçakçılarından ele geçirilen altın sikkeler, müzede kayboldu

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yaklaşık 4 yıl önce tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda Roma ve İslam dönemlerinde ait 20'ye yakın altın sikke ele geçirildi. Ele geçirilen altın sikkeler Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Batman Müzesine teslim edildi. Son yapılan denetimde, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 20'ye yakın altın sikkenin Batman Müzesinde kaybolduğu iddia edildi.

İhbar üzerine Batman İl Kültür Müdürlüğüne gelen Bakanlık müfettişleri müdürler ve tüm personelin ifadesini aldı. İddialara göre, sayımların yapılmadığı müzede il müdürü ve müze personelinin ihmali söz konusu olduğu kaydedildi. Batman Müzesinde kaybolan altın sikkeler ile ilgili olayın Bakanlık müfettişlerinin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacağı ifade edildi.