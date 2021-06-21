21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Sivas'ta bir kişi Yunus ekiplerini atlatamadı ve tarihi eserle yakalandı

Sivas'ta bir kişi Yunus ekiplerini atlatamadı ve tarihi eserle yakalandı

’ta Motosikletli Polis ekiplerince şüpheli bir araca yönelik yapılan aramada 13 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahsa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
ABONE OL
Sivas'ta bir kişi Yunus ekiplerini atlatamadı ve tarihi eserle yakalandı

'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince kent merkezinde bir araçta arama işlemi gerçekleştirildi. Aramada tarihi eser niteliği taşıyan 13 adet sikke ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili bir şüpheli şahsa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA