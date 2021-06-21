Sivas'ta bir kişi Yunus ekiplerini atlatamadı ve tarihi eserle yakalandı
Sivas’ta Motosikletli Polis ekiplerince şüpheli bir araca yönelik yapılan aramada 13 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahsa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
TARİH İHA
Sivas'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince kent merkezinde bir araçta arama işlemi gerçekleştirildi. Aramada tarihi eser niteliği taşıyan 13 adet sikke ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Olayla ilgili bir şüpheli şahsa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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