Yozgat’taki Basilica Therma Roma Hamamında kazı ve temizleme çalışması yeniden başlatıldı

Fakat 2018 yılından bu yana herhangi bir kazı yapılmamaktaydı. Son dönemde almış olduğumuz karar ile Sayın Valimiz Ziya Polat'ın da desteği ile müze müdürlüğümüz başkanlığında bir temizlik ve kazı çalışması başlattık. 2020 yılında ören yeri listesine alınan Sarıkaya Roma Hamamı için bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü önderliğinde bir çalışma başlatıyoruz.