Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.