18 Haziran 2021, Cuma
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Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

'ün ilçesinde, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

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