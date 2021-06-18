Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.