Kastamonu'da bulunan 450 yıllık tarihi Acem Hanı, 12 milyon liralık yatırımla "Gastronomi Merkezi" olacak





"KASTAMONU, TURİZM ALANINDA POTANSİYELİNİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA AÇTI"

Bu kapsamda fizibilite raporunun tamamlanmasıyla ilgili kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Avni Çakır, "Kastamonu, turizm alanında artık potansiyelini güçlü bir şekilde tüm dünyaya açtı, ülkemizde olmak üzere gösteriyor. İnşallah kısa sürede bunun güçlü yansımalarını en kısa sürede hep beraber göreceğiz. Ama öte yandan yine Kastamonu eşsiz tarihiyle, kültürüyle, gastronomi alanında da, yeme-içme kültürü anlamında da engin bir zenginliğe sahip. Bu konuda 850'ye yakın kayıt altına alınmış, oldukça zengin bir yöresel mutfağa da sahip bir yöre burası. Yalnız bu anlamda bu çalışmaların daha bilimsel, daha teknik, daha akademik, daha geniş imkânlarla hem yapılması hem de çok daha geniş kitlelere tanıtılması noktasında böyle bir tesise de şiddetle ihtiyaç vardı. Kastamonu olarak öncelikli hedeflerimizden bir diğeri de UNESCO'ya gastronomi alanında dahil olmak. Bu anlamda çok ciddi bir faaliyetin içerisinde hep beraber tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla da başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu konudaki başvuruyla alakalı gerekli işlemlerimizi yine planımızın içerisinde tamamlayacağız ve başvurumuzu yapacağız" dedi.