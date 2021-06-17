17 Haziran 2021, Perşembe
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Sivas’ta 25 adet el yazması kitap ele geçirildi

’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliğinde 25 adet el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa ‘ Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

TARİH
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Sivas’ta 25 adet el yazması kitap ele geçirildi

Sivas'ta tespit edilen bir adrese Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafınca operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 25 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahsa 'Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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