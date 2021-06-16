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Denizli’de 2 şahıs Roma dönemine ait tarihi eserlerle yakalandılar

ilçesinde yapılan operasyon sonucu 2 şüpheliden, Dönemi'ne ait çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Denizli’de 2 şahıs Roma dönemine ait tarihi eserlerle yakalandılar

Jandarma Komutanlığı'na bağlı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Honaz ilçesinde 2 şüphelinin kaçakçılık yaptığına dair bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler yerleri tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ile birlikte 91 parçadan oluşan 1 adet Dönemi'ne ait altın taç, 1 adet 5 parçadan oluşan altın süsü, 1 adet pişmiş toprak testi, 13 adet bronz obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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