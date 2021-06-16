Denizli’de 2 şahıs Roma dönemine ait tarihi eserlerle yakalandılar

Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Honaz ilçesinde 2 şüphelinin kaçakçılık yaptığına dair bilgi aldı.