07 Haziran 2021, Pazartesi
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Ankara'da 718 parça tarihi eser ele geçirildi

'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dönemine ait 718 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere 'ne teslim edilmek üzere el konulurken, zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Ankara'da 718 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıyla kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, U.A'nın Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlının Boyalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 710 sikke 8 metal süs eşyası olmak üzere toplam 718 parça eski eser ele geçirildi. U.A, gözaltına alındı.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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