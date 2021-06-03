03 Haziran 2021, Perşembe
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Aydın'da tarihi eser operasyonu! Çok sayıda eser ele geçirildi

KOM Grup Amirliği ekipleri son zamanların en büyük tarihi eser operasyonuna imza attı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Aydın'da tarihi eser operasyonu! Çok sayıda eser ele geçirildi

'ın ilçesinde Nazilli KOM Grup Amirliği aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, , , ilçesinde 4 şahıs, ilinde de 3 şahıs olmak üzere toplam 7 şahsa yönelik 9 adreste arama yapıldı.

Aramalarda toplam 342 adet sikke, 167 adet obje, 4 adet define arama dedektörü, 1 adet av tüfeği, 1 adet madalyon, 1 adet vazo ele geçirildi.

İ.K, D.G ,F.Ö, Y.U ve A.A isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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