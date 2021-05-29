Burdur’da arama yapılan araçta 944 adet tarihi eser ele geçirdi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satacağına yönelik bilgisini aldı. Çeltikçi ilçesi Kuzköy köyünde G.A., T.D., S.A., M.A. ve S.K. isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta arama yapan jandarma, araçta ve şahısların üzerlerinde 806 adet sikke, 81 adet figür, 55 adet yüzük ve 2 adet küpe ele geçirdi.