Burdur’da arama yapılan araçta 944 adet tarihi eser ele geçirdi
Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ihbar üzerine bir araçta yaptığı aramada 944 adet tarihi eser ele geçirdi. Gözaltına alınan G.A., T.D., S.A., M.A. ve S.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TARİH İHA
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satacağına yönelik bilgisini aldı. Çeltikçi ilçesi Kuzköy köyünde G.A., T.D., S.A., M.A. ve S.K. isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta arama yapan jandarma, araçta ve şahısların üzerlerinde 806 adet sikke, 81 adet figür, 55 adet yüzük ve 2 adet küpe ele geçirdi.
Bucak Cumhuriyet Savcısının kararı ile ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan G.A., T.D., S.A., M.A. ve S.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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