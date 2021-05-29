Artvin’deki Tekkale Manastırı definecilerin kaçak kazısında talan edildi

'MUHTEŞEM BİR TARİHİ ESER'

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, kilisenin en kısa sürede onarılacağını ve turizme kazandırılacağını belirterek, "Manastır muhteşem bir tarihi eser. Yusufeli halkının da bu kilisenin onarılması ve turizme kazandırılmasıyla ilgili yoğun bir talebi vardı. İnşallah kısa zamanda projelerimizi hazırlayacağız ve bu eseri ülkemiz turizmine kazandıracağız. İlçemizde çok sayıda kilise var, bu kilise de 3'üncü büyük kilisedir. Diğer kiliselerin restorasyonları tamamlandı. Bu kilisemiz de kısa sürede onarılacak ve turizme kazandırılacak" dedi.