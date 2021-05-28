Kocaeli'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Karamürsel ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler M.Y. (55) ve H.B. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TARİH AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün toplantı var mı? 28 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?
- Son dakika: 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak?
- Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
- Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...
- ATA AÖF online final sınavı giriş: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 final sınavı ne zaman bitiyor?
- Taksim Camii açılışı saat kaçta? 28 Mayıs Taksim Camii ne zaman açılacak? Taksim Camii'nde Cuma namazı kılınacak mı?
- Diyanet Cuma hutbesi 28 Mayıs: Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça, Türkçe tam metni...
- KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
- KPSS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak? Kamuya personel ataması ne zaman, nasıl olacak? ÖSYM takvimi...
- KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?
- KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?