28 Mayıs 2021, Cuma
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Kocaeli'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler M.Y. (55) ve H.B. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Kocaeli'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki şüphelilerin üst aramasında 15 parça tarihi eser ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler M.Y. (55) ve H.B. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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