Gaziantep'in tarihi caddesine mimari dokunuş

Öte yandan saçak üstü seviyesindeki tüm tabelalar, afişler sökülecek. Böylelikle Maarif kavşağı, Kalealtı, Kozluca, Buğday Pazarı, Elmacı pazarı, Karagöz gibi önemli noktaları birbirine bağlayan Suburcu Caddesi daha disiplinli bir siluet kazanacak.

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