Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'ye 4 ayda 100 bin ziyaretçi
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, 4 ayda 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'yi yıl sonuna kadar 500 bin kişinin ziyaret etmesinin hedeflendiğini söyledi.
Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi ören yeri Göbeklitepe, pandemi sürecinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Bu yılın ilk 4 ayında kente gelen 100 bin yerli ve yabancı turist, Göbeklitepe'de bulunan neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatını buldu.
Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, pandemi nedeniyle azalan ziyaretlerin kademeli normalleşme ve kentteki vaka sayılarında azalmanın ardından arttığını söyledi.
Ocak-Nisan döneminde 100 bin kişinin Göbeklitepe'ye geldiğini anlatan Çoban, "Vaka sayılarındaki azalma ve aşılama oranlarının artması ile hava sıcaklıklarının düşeceği sonbahar döneminde turistlerin bölgeye daha çok geleceğini düşünüyoruz. Şu an 100 bin olan ziyaretçi sayısının yıl sonunda 500 bine ulaşmasını umut ediyoruz" diye konuştu.
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