Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'ye 4 ayda 100 bin ziyaretçi

Ocak-Nisan döneminde 100 bin kişinin Göbeklitepe'ye geldiğini anlatan Çoban, "Vaka sayılarındaki azalma ve aşılama oranlarının artması ile hava sıcaklıklarının düşeceği sonbahar döneminde turistlerin bölgeye daha çok geleceğini düşünüyoruz. Şu an 100 bin olan ziyaretçi sayısının yıl sonunda 500 bine ulaşmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

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